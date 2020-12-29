衛福部國民健康署長久以來推廣健康促進政策，期望帶動全民健康；南山人壽響應政府政策，宣布攜手夥伴、異業結盟，成立「健康守護圈」，在保險理賠外，替近630萬保戶守護健康。

國健署署長王英偉表示，老年臥病在床，如同是延長死亡，強調促進健康的重要性，健康生活型態可從運動、飲食營養著手，期許透過產、官、學、民跨界合作，推廣多元健康促進服務。

南山人壽代理總經理范文偉在成立「南山健康守護圈」記者會上表示，南山是國內首家結合健康促進、醫療照顧服務的保險業者，以前保險的價值是把理賠、服務做好，但隨台灣2026年進入超高齡社會，少子化以及低薪現況，薪資成長遠不及醫療費用的成長，提供民眾更完善的健康照顧服務，又能更緊密經營顧客關係，健康生活的概念，已成保險業的新使命。

范文偉表示，國人壽命愈來愈長，但不健康的餘命卻也長達8年，為避免成為年輕人負擔，如何「活得久、走得快」，超前部署、健康促進是當前可以做的工作，包括養成運動習慣、營養飲食、健康生活習慣以及定期健檢、積極健康維護等；南山人壽攜手異業夥伴結盟，就是要提供促進健康服務，協助保戶愈活愈健康。

南山人壽產品發展副總經理陳維新說明，「南山健康守護圈」主要概念為，是在保戶4個人生重要健康歷程，包括健康、亞健康、疾病及失能階段，透過異業結盟，提供保險服務外，也配合延伸健康促進，讓人生旅程更健康安心。

南山健康守護圈已邀請到志同道合夥伴，包括Remark、慧康科技、廣和順科技、點睛科技、行動基因、眾匯智能、英華達、寶原興業及群健科技等公司，提供健康促進追蹤管理、醫聯網、血糖檢測、癌症基因檢測等服務；陳維新表示，目前正與更多健康照顧服務新創業者接觸，預計明年加入「健康守護圈」的業者數量會大爆發，南山人壽也期望發展更多健康數據連結，研發出更多以健康指標為參考的外溢保單商品。

(中時 )