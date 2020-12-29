面對50多場選舉訴訟戰連敗、且1個月後民主黨總統當選人拜登即將上任，美國總統川普在極端派盟友慫恿下，認真討論將軍事戒嚴並重新選舉納入可能的翻盤方案，引起政壇譁然。對此，前立委蔡正元直言，若4月時川普用戒嚴令強迫美國人服從防疫措施，這次當選總統的一定是他，但若現在實行，恐怕連白宮的司機都不理他。

蔡正元今(29日)在臉書上表示，川普競選連任輸了，曾在白宮開會研討如何發布戒嚴令，阻止拜登接任。他指出，實際上這種戒嚴令不會有人理會，連白宮的司機都不會理會，只會讓川普聲名掃地，因為該發布戒嚴令的時機，晚了8個月。

蔡正元分析，今年4月份紐約爆發嚴重新冠肺炎，川普如果即時發布戒嚴令，給紐約強力支持；用戒嚴令強迫散漫習慣的美國人服從隔疫措施，「這次當選總統的人，一定是川普」。

網友們也留言回應，「真的，美國的疫情世界第一，太慘了」、「比起川普，咱們的領導還有努力的空間」、「他要的是權力保衛戰，生命不重要」、「川普只是個很敢的笨蛋。個人覺得」。

川普的戒嚴 川普競選連任輸了 曾在白宮開會研討 如何發布戒嚴令 阻止拜登接任 這種戒嚴令 實際上不會有人理會 連白宮的司機 都不會理會 只會讓川普聲名掃地 因為該發布戒嚴令的時機 晚了八個月 今年四月份 紐約爆發嚴重新冠肺炎 川普如果即時發布戒嚴令 給紐約強力支持 用戒嚴令 強迫散漫習慣的美國人 服從隔疫措施 這次當選總統的人 ㄧ定是川普

蔡正元發佈於 2020年12月28日 星期一

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(中時新聞網)

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