大陸34歲當紅女星楊冪，主演新片《刺殺小說家》即將上映，劇組也曝光近2分鐘的楊冪角色特輯。她在片中飾演從小被父母拋棄的反派角色屠靈，打戲極多，不過網友全都被她在預告中穿著襯衫推人的2秒畫面吸走目光，讚嘆楊冪身材真的太好了！

楊冪在特輯中分享了飾演屠靈的心路歷程，她說這個角色看起來很壞，打戲也很多。早在開拍前，楊冪就進組開始了動作練習，不僅練體能，更把所有的動作戲都提前預演了一遍，包括側踢、空翻、搏擊等高強度持續性訓練，讓楊冪直言：「每一天腿都像灌了鉛一樣。」

楊冪近日新片特輯曝光，超兇身材再度引發熱議。(取自微博)

更慘的是，她的兩場打戲還碰上了生理期，但楊冪依舊忍著疲憊身軀，堅持上陣把戲完成，工作態度十分敬業。連導演也忍不住為她的敬業表現喝采，感嘆楊冪在片中真的打得非常兇，也被打得非常慘。

楊冪《刺殺小說家》特輯。

然而楊冪這段長達近2分鐘的特輯，網友卻被其中她穿著黑色襯衫與西裝褲火大推人的2秒畫面吸走目光，讚嘆連襯衫都遮不住楊冪的好身材，乳浪狂晃畫面超養眼，「她身材真的好，胸大腰細」、「大胸穿襯衫真的絕了」、「胸抖動的太厲害了吧」、「真兇」、「羨慕魏大勛」。

(中時新聞網)