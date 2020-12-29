2020年新冠疫情爆發，加劇世界格局變化。連太平洋地區中美軍事較量也大幅升級。大陸海軍艦艇迅速擴大更引發美國擔憂。美智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）列舉航母、兩棲攻擊艦、潛艇等數量佐證，大陸海軍正在趕超美國海軍的實力。

據《多維新聞》報導，美智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）所設的亞洲海事透明倡議網站的數據顯示，去年12月中國第一艘國產航母山東艦服役，正在上海建造的第二艘國產航母預計將於明年下水。屆時，大陸海軍將擁有三艘航母。

075型兩棲攻擊艦是解放軍正在建造中的一種大型兩棲攻擊艦，首艦在2019年9月25日下水；第二艘075型兩棲攻擊艦也於今年4月下水。有預測稱，075型到2025年將達到８艘。而美國軍情報機構統計中國海軍5年增100艘軍艦，今年年內將增加到360艘，2030年將達到425艘。

另在演訓方面也相當積極，2020年2月至11月，大陸解放軍演習和導彈發射等活動，比去年同期增加了21次，總次數達到了65次。

美國期刊《大眾力學》（Popular Mechanics）更報導，中國的潛艇部隊規模有望在2030年前超過美國。即中國潛艇艦隊總數將增至76艘。相比之下，在2020年至2030年期間，美國潛艇艦隊幾乎處於停滯狀態，所有類型潛艇的數量從68艘略微減少到66艘，此消彼長態勢自然引發美國及其盟國的擔憂。

(中時新聞網)