外界關心經濟部查處未登記工廠執行情形，經濟部表示，今年設定執行目標200家，經統計至12月底，交付地方政府查報約707家，從地方回報的訊息來看，以彰化縣最多、其次為台中市，第三則為新北，而中部辦公室指出，目前已輔導1家遷廠成功，另外還有12仍在輔導遷廠中。

經濟部表示，其中農地違章建築裝設智慧電錶避免轉作違章工廠、有116家、拆除違規轉供電表有8家，裁處（新增）未登記工廠也有121家，專案計畫有60家，合計305家，已達預計目標；而針對裁處部分，含勒令停工中65家、已停工37家、裁處斷水斷電2家、已斷水斷電14家及拆除3家。

經濟部中部辦公室表示，未來除針對新增違章工廠執行停止供電供水，明年3月19日後未提出轉型、遷廠或關廠計畫之非屬低污染既有未登記工廠，將列入優先查處名單，後續將會同台灣自來水公司、台灣電力公司及各縣市政府持續完成農地違章工廠裁處。

有關新增未登記工廠的查處，地方政府是依「未登記工廠停止供電供水作業程序」辦理，如屬2016年5月20日後新增違章工廠處以勒令停工，若仍不停工者才予以斷水斷電。經濟部強調，不准新增設違章工廠的政策目標沒有改變，地方政府一但查獲並處以停工，過程中為確保其停工狀態，以拆除舊電錶改裝設智慧電表全時監控使其不會違規轉供的作法，或因為業者未配合停工而需採取斷水斷電，均係達成不准新增的管制目的，管制作用仍是一致的。

(工商 )