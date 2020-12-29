桃園市長鄭文燦29日為北區新住民學習中心揭牌，並體驗手作藤球、水燈，品嘗異國美食，期許幸福國中能夠締造新住民的幸福，培育幸福的桃園新二代。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦29日為北區新住民學習中心揭牌，並體驗手作藤球、水燈，品嘗異國美食，期許幸福國中能夠締造新住民的幸福，培育幸福的桃園新二代。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦29日為北區新住民學習中心揭牌，並體驗手作藤球、水燈，品嘗異國美食，期許幸福國中能夠締造新住民的幸福，培育幸福的桃園新二代。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦29日為北區新住民學習中心揭牌，並體驗手作藤球、水燈，品嘗異國美食，期許幸福國中能夠締造新住民的幸福，培育幸福的桃園新二代。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦29日為北區新住民學習中心揭牌，並體驗手作藤球、水燈，品嘗異國美食，期許幸福國中能夠締造新住民的幸福，培育幸福的桃園新二代。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦29日為北區新住民學習中心揭牌，並體驗手作藤球、水燈，品嘗異國美食，期許幸福國中能夠締造新住民的幸福，培育幸福的桃園新二代。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦29日為北區新住民學習中心揭牌，並體驗手作藤球、水燈，品嘗異國美食，期許幸福國中能夠締造新住民的幸福，培育幸福的桃園新二代。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦29日為北區新住民學習中心揭牌，並體驗手作藤球、水燈，品嘗異國美食，期許幸福國中能夠締造新住民的幸福，培育幸福的桃園新二代。（蔡依珍攝）

桃園市國中小新二代近2萬人，高佔全國第二，教育局成立北區新住民學習中心，要讓桃園的新住民家庭有學習據點、增加能力，桃園市長鄭文燦29日揭牌，讚鄰近有多所高中職和大學，開課更多元廣泛，期許幸福國中能締造新住民的幸福，培育幸福的桃園新二代。

鄭文燦表示，桃園新住民家庭人口有6萬2880人，其中就讀國中小學的新二代有1萬9217人，為全國第二高，而新住民國中小人口最多的前十大鄉鎮，桃園就佔4個，為了照顧新住民，成立學習中心，導入多元學習資源、規畫雙向學習課程，不但讓新住民、新二代瞭解台灣文化，也讓新住民文化在地扎根。

鄭文燦指出，台灣歷經數百年的移民歷史，每個年代都有不同的族群遷移到台灣，「新」只是來的時間比較短，認為現在的「新住民」以後就是台灣的一部分，因此不只要接納，也要新住民帶來的工藝、美食、舞蹈、音樂等不同的文化特色在台灣落地生，成為台灣多元文化豐富的來源，笑言幸福就是能不被壓抑、不被扭曲地表達自己原來的樣子，北區新住民學習中心選在幸福國中，希望讓新住民家庭感到幸福。

幸福國中校長莊文凱表示，北區新住民學習中心將發揮大手牽小手的策略聯盟方式，結合鄰近的大學高中，像是銘傳大學社會公益、龍華科大產業結合、壽山高中文創設計，還有北科附工與成功工商等資源，規畫一系列豐富多元的成長學習課程，讓新住民與其二代更具備競爭力，只要有新住民身分都能免費報名參加，預計明年開始開班授課。

鄭文燦強調，忠貞國小也設有南區新住民學習中心，明年元旦開始，社會局也將成立新住民事務科，更有效率地統籌協調各局處新住民業務，中壢區也將啟動新住民培力中心，期盼完善各領域的新住民照顧工作，以友善尊重、權利保障、多元服務、培力發展的理念目標，為桃園的新住民家庭及超過11萬的外籍移工，打造友善新住民的幸福城市。

(中時 )