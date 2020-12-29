好消息，台南市黎明中學推薦3名學生參加中正大學特殊選才管道，3位全數上榜，1位錄取外文系，2位錄取物理系，學生大方分享經驗，激勵了多元專長或不同教育資歷背景的學弟妹。

錄取中正大學外文系的楊臻妮，高二時在加拿大留學1年，她很感謝校長羅家強，在撰寫推薦函前花了很長時間，導引她從過去的成長經驗中思考自己的優勢與強項，透過和校長的談話，想起了許多留學期間發生的事情，這些反思不斷突破生命中的困境，與積極迎向人生挑戰。

錄取中正大學物理系榜首的吳敏綺，是2020年全國物理探究實作金獎的得獎選手。吳敏綺表示比賽的歷程中可以學習到許多課堂外的軟實力，如團隊合作、時間分配以及表達分享的能力。在學習上也不再著重於「考試」而更需要有「探究實作」的精神。

錄取中正大學物理系的陳煜翔，從國中就鍾情讀物理系，堅定興趣方向，擔任小老師協助學科與比賽事務，學習快速融入團隊並與隊友磨合。

羅家強表示，恭喜同學們在競爭激烈中脫穎而出，也感謝鄭偉平、朱源鐘、陳俊源、李雅惠老師針對學生不同特質給予關懷與協助，教導每個孩子，讓學生都能找到學習興趣，朝自己的專長發展。

(中時 )