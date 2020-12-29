畢業生到屏東天使花園休閒農場舉辦耶誕晚宴，玻璃金字塔造型建築讓人彷彿置身歐洲。（陳宏志提供／潘建志屏東傳真）

愈來愈多新人選擇到休閒農場舉辦婚宴，在大自然中完成終身大事。屏東仰山休閒農場綠樹綠草環繞，讓新人得到天地的祝福。（陳文靜提供／潘建志屏東傳真）

愈來愈多新人選擇到休閒農場舉辦婚宴，在大自然中完成終身大事。屏東天使花園休閒農場玻璃金字塔造型建築，讓新人彷彿置身歐洲。（陳宏志提供／潘建志屏東傳真）

愈來愈多新人選擇到休閒農場舉辦婚宴，以天地為證，在親友祝福中完成終身大事，得到與天地的祝福。屏東縣目前有38座休閒農場，多以強調在地食材餐飲為主，更有農場主打動物、自然生態，或發展婚宴、會議、下午茶、音樂會、心靈療癒等項目。

縣府農業處表示，屏東休閒農場遍布全縣各地，大多以在地農特產為主打，像萬巒可可、泰武咖啡、高樹鳳梨、南州蓮霧等，也有以動物或自然生態為號召，像不一樣農場的鱷魚、大鴕家農場的鴕鳥、柚園生態農場的螢火蟲等。

有農場提供民宿或露營，有的則提供婚宴、會議、下午茶等場地，像種植文心蘭的天使花園農場以花卉布置場地，浪漫氛圍吸引許多新人到此辦婚禮；沐雨鍾林農場則強調生態、生命，提供身心靈教育場域，非常特別。

日前在高樹鄉仰山農場，日作餐廳理事長鄭榮華在此舉辦女兒出閣，在藍天白雲及如茵草原中，浪漫音樂繚繞，並以在地的原住民吉納福、石板烤肉、芋頭料理宴客，讓新人及賓客留下難忘的回憶。

與農場合作的善導書院院長陳文靜說，已在農場舉辦過多場公益婚禮、音樂會，除了使用書院種植的農特產，學童們也到場學習招待、服務。天使花園農場主人陳宏志說，近年來到農場舉辦婚禮的新人愈來愈多，尤其今年受疫情影響，在戶外辦婚禮成為首選。

(中時 )