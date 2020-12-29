台北市和平高中廁所今年重新整建，但整建完後的廁所，卻驚見對外窗戶是一整片玻璃，從廁所外面經過的人只要抬頭就能看到所的馬桶座和小便斗，對此，校方表示，在驗收時就發現，第一時間封鎖廁所，會請廠商改為不透光的材質。但在設計階段有聘請專家，都沒有發現有這樣的問題。

和平高中校長温宥基表示，當初設計師設計是為了要讓廁所有明亮的採光，但在完工後驗收才發現，整面透明玻璃牆的問題，已要求建築師改善，學校也在第一時間封鎖廁所，沒有讓學生使用。

温宥基指出，學校特別注重性別教育與環境，已將透明玻璃改為完全不透光，至於廠商部份如何求償還要依照程序，當初在設計階段也相當謹慎，聘請2外專家來做審核，都沒有發現這個問題。

對此，台北市教育局副局長陳素慧表示，學校第一時間就有做處理，並在驗收階段就發現，所以沒有造成任何其他問題，不過，這樣的案例可供其他學校，未來在做廁所設計時加強注意。

(中時 )