請注意！今年的最後兩天「很冷」 19:102020/12/29 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／摘自蘇貞昌LINE官網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局已經針對全台各縣市發布低溫特報，平地最低氣溫都可能達到10度以下。行政院長蘇貞昌29日透過臉書、LINE官網籲請民眾務必加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具多注意安全。 蘇貞昌強調，出外打拚的鄉親，請記得提醒家中長輩加強保暖、慎防心血管疾病。如果有計畫跨年要出門，記得口罩戴著，保暖兼防疫。 自曝「全裸」價碼！瘦子賣身也OK：我很實際的 魔王寒流報到！最凍5度 這點比4年前的霸王更猛 (工商 ) #全台 #保暖 #蘇貞昌 #LINE #官網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿扁斜槓人生 1月3日主持廣播節目 04:102020/12/29 政治要聞 寒潮爆發！氣溫驟降20度 專家示警：嚴寒60小時 20:022020/12/29 生活 好暖心！北市社會局開設街友低溫避寒所 16:202020/12/29 生活 毛嘉慶》國家就是我家 19:582020/12/29 觀點 蘇揆施政民調亮紅燈？游盈隆：2021年民進黨可能「盛極而衰」 10:402020/12/29 政治 寒流明來襲 大台北連續40小時10度以下 12:462020/12/29 生活 中華台北涉賣台 馬辦嗆問蔡蘇 04:102020/12/29 政治要聞 彭蕙仙》陳菊變了 監委墮落了 19:462020/12/29 觀點 萊豬將終結小英神話 04:102020/12/29 時論廣場 《經濟》高雄港第7貨櫃中心開工 蘇貞昌盼助添樞紐關鍵 16:472020/12/29 財經 我國最大貨櫃營運基地 29日正式開工 15:592020/12/29 財經 財經熱門新聞 疫情慘重全球股市仍漲不停 原因1數字就能解釋 - 財經 大陸不要了？ 澳一礦產上月進口量 按年急崩近8成 - 財經 國銀又踩雷！ 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團達三共識 - 財經 - 工商 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團給予1年寬限期 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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