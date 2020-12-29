中央氣象局已經針對全台各縣市發布低溫特報，平地最低氣溫都可能達到10度以下。行政院長蘇貞昌29日透過臉書、LINE官網籲請民眾務必加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具多注意安全。

蘇貞昌強調，出外打拚的鄉親，請記得提醒家中長輩加強保暖、慎防心血管疾病。如果有計畫跨年要出門，記得口罩戴著，保暖兼防疫。

(工商 )