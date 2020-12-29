新人王品澔擠進台劇天菜男星前三名。（伊林娛樂提供）

三立八點台劇《天之驕女》有眾多男星演出，近期更有幾位台劇男神回歸，到底誰是女演員心目中的天菜男星呢？日前「三立台劇」臉書與《完全娛樂》合作舉辦調查局活動，針對眾女演員進行調查，發現她們心中的天菜男星果然就是被譽為「國民美叔」的黃少祺，近期才加入的台劇男神謝承均居次；而三立台劇同步於社群IG上舉辦網友票選心目中的天菜男星，擠進前三名的大黑馬跌破眾人眼鏡，就是伊林娛樂新生代演員王品澔。

王品澔出道短短一年就加入《天之驕女》演出，飾演劉沛緹的兒子慕白，劇中角色呆萌可愛又十足護姊，特別是對陳子玄有如大仁哥般的呵護，讓他人氣直線飆升，IG粉絲更暴漲10倍近3萬人，而他的呆萌外表也成為劇組的團寵，大家都暱稱他為「小慕白」，搶手程度連鄭仲茵都說，因劇情走向無法和小慕白對戲，因此投票時心目中的天菜男星第一順位就是王品澔，希望其他人都不要跟她搶。日前張靜之拍攝一場遭遇丈夫外遇的心碎戲，也獲得王品澔的溫暖抱抱，讓網友羨慕地不斷喊話敲碗想看姊弟情片段。

《天之驕女》劇情進入白熱化，相殺相愛的暗黑夫妻檔黃少祺和韓瑜正式翻臉後，黑魔女文鈴（韓瑜飾）與織田集團社長（謝承均飾）聯手，策劃了詐死事件，準備對付張嘉良（黃少祺飾），因此韓瑜又再度改變造型換上俏麗短假髮，以霹靂嬌娃之姿上演絕地大反攻。雖然戲裡韓瑜和黃少祺反目成仇，但當進行「天菜男星」排行榜調查時，韓瑜二話不說就把票投給了黃少祺。張靜之、陳子玄、吳婉君等女星也都紛紛表示：「黃少祺飾演的張嘉良壞壞惹人愛，檯面上和私底下一樣魅力無法擋！」而飾演女兒的林萱瑜和曾智希更是從一而終，從第一次得知飾演黃少祺女兒至今，每次對戲仍會心兒蹦蹦地跳，仍像小粉絲看到大偶像那般心動。

謝承均久違八點檔劇組，人緣之好從進組開始就受到眾女星的歡迎，網友更是期待已久，目前劇情謝承均、韓瑜、伊正等人的角色組團成「織田小隊」，十分看好他們與大反派黃少祺一起鬥智飆戲。

(中時 )