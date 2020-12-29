檢視2020年股市成績單，陸股表現頗佳，2020年至12月28日止，滬深300指數漲幅為24％，表現居各主要股市之首，更勝今年來MSCI全球股市13.50％、S&P 500指數上升15.62％，原因之一是大陸經濟率先自疫情復甦，2020全年GDP為2％正增長。展望2021年大陸股市仍有相當投資機會。

兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶表示，滬深300指數高點落在2007年10月5,877點，距離目前指數水位5,064點，尚有1成5以上距離。

此外，大陸消費占GDP比重為39％，相較於美國占比61％，同為全球大經濟體，大陸居民消費總量有提升空間。各權威機構皆預估2021年大陸GDP增速為8％左右。

基金投資顧問「嘉實公司」預估，2021年大陸GDP上半年增速大，下半年放緩，全年企業獲利持續回升。其中，如白酒、新經濟、消費性電子等板塊，較能掌握大陸高速GDP增速下的新商機。

(工商 )