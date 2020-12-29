高雄港第七貨櫃中心29日舉行開工祈福典禮，預計2023年底完工，由政府投入約203億元，長榮海運投資206.5億元，興建五座深水碼頭，可供全球最大2.4萬TEU貨櫃輪停靠，2023年高雄港第七貨櫃中心啟用後，每年貨櫃營運量預估超過500萬TEU。

台灣港務公司29日舉辦高雄港第七貨櫃中心工程聯合開工祈福典禮，由行政院長蘇貞昌主持，交通部政務次長王國材、航商業者及各機關代表共同出席。蘇貞昌致詞指出，高雄港是全台第一大國際商港，位處亞洲航運樞紐，貨櫃裝卸量占全台近七成，其中長榮海運的貨櫃裝卸量更逾高雄港總量三成，對台灣經濟成長貢獻卓越。

蘇貞昌表示，第七貨櫃中心不但可為我國第一大航商-長榮海運公司提供更良好的貨櫃營運基地，也可增加國際航運的競爭力，更關係著台灣經貿長遠發展動能，請港務公司積極趕工，提供航商更優質、更現代化經營環境，共創高雄港、市及航商三贏新局面。

高雄港第七貨櫃中心計畫期程從今年1月至2023年12月，由政府投入約203億元，長榮海運投資206.5億元，興建五座深水碼頭，可供全球最大2.4萬TEU貨櫃輪停靠，搭配縱深700公尺、149公頃櫃場腹地及興建中自動化櫃場機具、5G光纖通信等。

台灣港務公司與長榮海運簽訂長期租約，將可大幅優化高雄港整體資源運用，且2023年高雄港第七貨櫃中心啟用後，每年貨櫃營運量預估超過500萬TEU。台灣港務公司表示，在樹立政府與民間企業深化合作最佳典範外，可望成為世界上最具效率的貨櫃基地。

蘇貞昌說，高雄港區條件良好，在全球運輸樞紐具關鍵地位。過去15年來，政府和民間合力投入1,500億元辦理高雄港洲際貨櫃中心計畫，奠定基礎，新增土地範圍。高雄港第七貨櫃中心工程同樣由民間與政府合作，再投入400億元，建設自動化碼頭作業，未來貨櫃中心完工後，可同時停泊四艘全球最大的貨櫃輪。

對於高雄港區周邊交通建設，蘇揆也指示交通部要提早布局，不能「穿著西裝改西裝」會來不及，即刻做好相關配套規劃，例如國道七號及貨櫃專用道等，而未來貨櫃中心完工後，不僅運作及管理要好，包括交通及周邊設施也要完善。

(工商 )