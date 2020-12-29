根據經濟部統計處2020年8月份數據顯示，2020年上半年非店面零售業之網路銷售額年增16.8%。此顯示在疫情之後，消費行為改變帶動了產業快速轉型，而這是全球都在轉變的進行式，於是電商購物、直播帶貨、社群及KOL行銷成為變現關鍵。日前由旺旺中時媒體集團和台灣新媒體發展協會主辦之臺北網紅節【未來電商行銷力論壇】當中，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰受邀，並向與會者解析電商平台未來發展。

廖君凰表示，在疫情衝擊之下，蝦皮購物在2020年站上品牌賣家數量年成長60%，高單價、重視體驗服務的產品如汽車、房地產也能線上買賣，「為樂趣而買」的體驗式電商應運而生。瞄準電商內容多元化趨勢，蝦皮購物以蝦皮動態強化品牌與消費者互動，日均瀏覽量逾150萬人次；並運用站內遊戲創新延長用戶停留時間，累計超過4000萬人次參與；更邀請藝人、購物專家創造自製直播內容增加娛樂內容，創下總觀看人次近5億的亮眼成績，更實際導購至品牌，帶來近2倍的訂單成長。

今年宅經濟快速成長，帶動KOL電商直播銷售模式大勢興起，最重要的變現關鍵在於抓準粉絲經濟與電商優勢，結合兩者雙效助攻導購。為此，蝦皮購物聯手網紅經紀推出代播服務，整合觀看流量與平台功能，優化直播轉單的消費歷程，成為品牌入門KOL電商直播的關鍵首選。蝦皮購物亦開始自主培育網紅，如進入校園徵選明日之星、開展分眾行銷，將打造「網紅╳電商╳品牌」的循環經濟。

廖君凰最後給品牌建議，電子商務要重視停留時間及觀看人數，創造優質品牌體驗方能維持用戶心佔率，進一步攜手電商將流量變現，方能在未來電商兆元市場當中搶佔先機。

網紅慧慧和TINA示範蝦皮直播帶貨/時報獎執委會提供

臺北網紅節今年特別和蝦皮購物獨家合作電商活動，於蝦皮站內成立【超級站Super Station 旗艦店】，商城內有森田藥粧、佐登妮絲、Odile歐蒂蔻的保養商品和老楊方塊酥，於12月30至1月31日舉行【新年感謝祭】，想要入手派對保養寵兒，和超人氣春節禮盒，可進入蝦皮商城，領取賣場折價券，全館消費滿888元現折150元，滿1,088元現折200元，滿$1,888現折380元的超級優惠，全館滿299元免運。

整場臺北網紅節結合數據理論、經驗分享與現場實戰，助力台灣數位行銷未來發展，取得媒體、電商及行銷業界好評。更多活動詳情可關注臉書【臺北網紅節】官方粉絲團及YouTube頻道。

(中時新聞網)