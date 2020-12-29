「孩子的書屋」孩童親手為捐款者創作獨一無二的踩印袋。（台東知本老爺酒店提供）

歲末將至，在全台民眾開心歡慶2021年的到來，台東的角落卻有群弱勢孩童，因家庭破碎而失去探索世界的勇氣，對快樂不再期待，為鼓勵他們並建立其自信心，知本老爺酒店攜手提提研以孩子的書屋，發起「愛不孤單」公益義賣活動，讓更多民眾重視台東弱勢孩童在社福及教育上缺乏的資源。

「愛不孤單」公益義賣活動由提提研率先捐出全球版實驗室海洋生物纖維面膜及調理禦痘黑面膜各300片，知本老爺捐出300只臺東踩印展覽紀念版購物袋，組成「勇敢吧！孩子！面膜踩印袋組」，每組以公益暖心價450元販售，所得全數捐贈孩子的書屋作為陪伴、教育經費使用。

義賣活動上線不到5天立即秒殺，民眾熱烈參與更超賣至310組，為「孩子的書屋」籌得14萬經費，「孩子的書屋」長期關注因家庭結構不完整、社會資源匱乏等被忽略的弱勢孩童，截至目前為止，孩子的書屋已於台東14個社區成立據點，陪伴輔導超過2000位孩子。

提提研面膜秉持Share Beauty, Share Love的精神，今年初贈送逾千件頂級保養品、面膜給國內外對抗Covid-19的第一線醫護人員，除了感謝醫護人員守護人民健康外，並體貼醫護人員長期使用酒精受傷的雙手，以及整天戴口罩而受傷的臉；此次共同發起的「愛不孤單」公益活動，邀請粉絲們加入義賣行列，並紛紛轉發宣傳：「這麼有意義的活動，不能不參加！」

知本老爺深耕台東28年，長期關懷台東弱勢孩童教育及資源分配不均現象，近年來更與孩子的書屋攜手舉辦多場公益活動，邀請各界名人及品牌共同響應及了解台東弱勢孩童需求，包含舉辦知本溫泉公益馬拉松、提提研x知本老爺「愛不孤單」公益義賣活動、知名運動跑錶公益競標等，期望喚起各界對台東孩童教育資源的重視。

為感謝消費者對台東孩童的熱情關懷，知本老爺酒店更加碼提供3張平日住宿券，只要有購買公益組合的捐款者，都有機會獲得知本老爺免費住宿體驗，並可親自走訪位於台東知本附近，由孩子的書屋裡所開設的「黑孩子黑咖啡」，傾聽每個孩子的故事，深度了解公益款項的用途。

(中時 )