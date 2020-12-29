陽明高中舉行祈福系列活動，祝福所有高三學生在學測考驗能金榜題名。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

陽明高中舉行祈福系列活動，祝福所有高三學生在學測考驗能金榜題名。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

高三學子年度最重要的學測考試將至，陽明高中師生及家長會特別在歲末舉行一系列祈願祝福活動，祝福所有高三學生面臨最重要的學測考驗，能文思泉湧智慧全開，獲得高分金榜題名。

陽明高中在桃園市大家長市長鄭文燦、教育局長林明裕、校長林裕豐、家長會長張靜怡、陽明教育基金會董事長林黃彰等帶領行政、導師、高三同學745人，舉行祈福系列活動，集願誠勤陽明揚名。

活動一早由校長林裕豐、家長會長張靜怡帶領行政同仁至桃園市文昌帝君祠，以文昌筆、金榜餅、旺旺仙貝等獻禮，向文昌帝君及至聖先師孔子祈祝，庇佑學生心神定元神開智慧來，考試順心獲得高分。接著，在陽明高中家政教室體驗手作福滿包子。

市長鄭文燦也率陽明高三學生代表40餘人，以及桃園特教學校校長葉瑞華及師生10餘人，集合社區睦鄰力量跨校共同體驗，親手把祝福、心願、智慧包好包滿，福滿包子祝好運，大家一手把捏著面皮，一邊也把餡料、心願祝福全包進包子。

穿堂「祈福卡包高中」則為活動掀起最高潮，鄭文燦率眾師生一起敬拜天地，以包子、粽子、蛋糕、青蔥、長蒜等獻禮，虔敬祈福學生學測成功如願高中心目中的理想科系，鄭文燦也以文暢智開金榜題名祈福卡祝福陽明子弟學測高分。各班學生高掛自己的祈福卡，領受包糕粽、金榜餅文昌筆，並誦念預祝一飛衝天金榜題名、十全十美連登黃甲。

林裕豐也宣布將改建校長宿舍為陽明多元教育館，明年將有高中校務評鑑中心，陽明文教基金會進駐，且為多元藝術展館，民眾也可經由玉山公園進館，朝向更多元的校區活化使用。

(中時 )