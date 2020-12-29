女星郭書瑤（瑤瑤）以性感形象出道走紅，她近年轉戰戲劇圈有成，闖出亮麗成績，郭書瑤在新戲《未來媽媽》中也以精湛演技大獲好評，而不吝嗇分享生活日常的郭書瑤，稍早則曬躺浴缸美照，儘管郭書瑤全身包緊緊，但她一個扭身，就讓傲人雙峰現形，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，郭書瑤身穿黃色帽T和灰色長裙，半坐臥在浴缸中，儘管郭書瑤全身包緊緊，但她一個扭身，就讓傲人雙峰現形，畫面惹人遐想，同時，郭書瑤還全身躺進浴缸中，大秀嬌小身形，也讓瑤瑤發文直呼：「我就是任何浴缸都能泡全身，你不要太羨慕。」

郭書瑤辣照引來溫貞菱留言「一起泡？」一語道出男網友的真實想法，「大元」林艾璇則說：「來我家的迷你浴缸試試我才信！」還釣出郭書瑤好奇問「迷你浴缸是...？！」張愛雅（原名：張艾亞）也直呼：「可愛唷」。

不少網友都紛紛大讚郭書瑤「第一張好可愛」、「嬌小可愛~很讚喔」、「懂泡的身材」，還有人歪樓留言：「我是羨慕浴缸」、「窩這樣舒服嗎？」

(中時新聞網)