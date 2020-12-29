民進黨挾人數優勢通過萊豬開放九項行政命令，如今立法院總務處裁示，明年2月辦理便當採購希望業者提供肉品來源，引發民眾忍不住批評，綠委自己都不想吃萊豬。對此，宅神朱學恒說，立法院接下來訂便當，請依委員投票結果做決定，投贊成票的立委們「要特別採購萊豬便當」。

因應萊豬明年元旦進口，立法院總務處傳出日前決議，明年2月辦理便當採購時，希望業者提供肉品來源。國民黨立委李德維對此抨擊，民進黨上上下下支持開放，強調吃萊豬很安全，怎麼左手才剛在立法院按完表決器，右手就打起自己的臉？

宅神在政論節目《新聞大白話》中說，接下來總務處要做的事，就是給投贊成票的立委們都特別採購萊豬便當，因為比較高檔，讓他們吃，吃了之後才知道自己投票正確。

宅神直言，至於國民黨這些怕吃萊豬的立委們，就給他吃台灣豬，這樣子做，立委們才是照投票標準來做出實際行動，譬如說棄權的林淑芬委員就幫她訂台灣豬便當，其他投給萊豬的綠委就吃萊豬，才符合身體力行概念，不然吃不到就不夠意思。

(中時新聞網)