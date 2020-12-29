國民黨與大陸台商跨海視訊會議，黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文與會。（國民黨智庫提供）

疫情造成兩岸交通幾乎中斷，兩岸交流更全然停頓，眼見春節將屆，國民黨智庫「國家政策研究基金會」昨天（28日）舉辦「台商視訊會議」，3位台商代表都指「台商返鄉太難」，呼籲政府協助解決台商返台過年的問題之外，也建議政府儘快增加兩岸航點和航班以及恢復小三通，讓金門人在金門完成入境檢疫，規劃兩岸疫苗泡泡，提供台商多次採陰免隔離等建議。

身兼智庫董事長的黨主席江啟臣表示，可以體會台商心情，國民黨立委將在立法院呼籲行政院考量這些具體建議，以具體措施協助台商。

台商視訊會議由智庫國安組召集人林郁方主持，跨海視訊連線前台企聯會長王屏生、台企聯常務副會長兼發言人孫德聰，及台企聯常務副會長兼廈門台商會長吳家瑩；智庫則由江啟臣及副董事長連勝文、副執行長黃心華、立委曾銘宗與會。

江啟臣致詞說，國民黨對台商及兩岸議題的關心持續不變，雖然目前行政決策權在民進黨，不是國民黨能決定，但仍希望透過視訊，與台商代表對話，以了解疫情對台商企業帶來的衝擊，國民黨將盡全力協助台商解決問題，尤其年關將近，須趕快促使政府解決兩岸往返的問題。

吳家瑩表示，由於兩岸交通中斷，返鄉困難，與家人相隔兩地，許多台籍高階主管紛紛離職。另為數眾多金門人在廈門工作，他們希望過年返鄉時，能直接在金門接受檢測及隔離，而非先到台灣本島隔離，再飛回金門，但這項提案已被陸委會主委陳明通否決，讓金門人返鄉路更崎嶇，福建方面願對台商放寬相關措施，但台灣政府始終沒有對口單位願出面洽談。

連勝文說，他深知許多台商家庭因疫情，被迫分隔兩地，他曾在臉書提出在大陸或東南亞施打大陸疫苗的台商返台是否還需要被關14天？結果遭到圍攻，但該說的話還是要說。

孫德聰建議，春節正是兩岸關係破冰的好時機，兩岸可以從恢復部分航點及小三通著手，先飛一、兩班，然後再逐漸增加，目前台商密集的大珠江三角地區，居然沒有航點。此外，關閉小三通等於讓金門變成孤島，人流及物流皆中斷，如果政府願意協助提升金門防疫能力，將閒置軍營改造成隔離所，或增加防疫旅館，便可以有限度地開放小三通。此外，台灣是否承認大陸疫苗影響台商至鉅，政府應及早清楚規範。

王屏生則指出，過去國民黨執政時，兩岸遇到問題總會運用智慧想辦法解決，雙方交流從未中斷。目前香港對企業主採取多次採陰即可豁免隔離，申請報備第二天就可以獲得許可，政府是否應參考香港的做法，以解決台商問題，同樣需要政府好好規劃。

國民黨與會人士也同意台商的普遍看法，目前兩岸關係降至冰點，第一階段碰到的是民生問題，第二階段將觸及ECFA、RCEP等經濟問題，第三階段則是最棘手的政治問題，而經濟問題會比現在的民生問題更重要、更急迫。

與會台商會長們指出，目前疫情問題變得非常政治化，有些事須以政治方式解決，日本、韓國與中國大陸間都有商務通道，彼此交流不至於完全中斷，希望兩岸建立更暢通的溝通管道，以確保台商權益和維持台海和平。

江啟臣表示，可理解金門鄉親想在金門直接檢疫，如何促使大陸當局單方面釋出善意，這些都是不錯的建議，雖然國民黨目前非執政黨，但可以在立法院質詢，也可以利用其他方式扮演更積極的角色，不希望兩岸關係繼續倒退甚至崩壞，造成台商生活及經濟層面的困擾。

連勝文則強調，大家可以一起努力促使大陸單方面放寬對台商的限制，也請台商多向陸委會建議讓金門能夠就地檢疫。RCEP是下階段的兩岸主軸，兩岸貿易今年占總貿易量四成六，依存度相當高，台商不是流動攤販，民進黨說脫勾就脫勾。在大陸的高科技和傳統產業的台灣員工因為無法回家，紛紛離職，越南、印尼、菲律賓台灣企業也面臨類似問題，這個問題必須解決，國民黨在立法院也要提出看法。

曾銘宗回應，台商返家問題及金門鄉親的聲音，他會儘快反應給陸委會及相關部會。林郁方表示，台商是台灣的寶，台商每年為台灣賺取巨額的外匯，台灣社會應感謝台商的貢獻，民進黨政府更應拋棄意識形態的束縛，努力協助解決台商目前有家難回的問題。

(中時 )