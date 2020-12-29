根據交通部中央氣象局低溫特報，明（30日）冷氣團來襲，各地氣溫明顯下降，消防署呼籲，民眾除了注意保暖外，使用熱水器應注意環境通風，避免發生一氧化碳中毒；使用電暖器等電器用品，也要注意用電安全。

消防署表示，天氣寒冷民眾常會緊閉門窗，造成空氣不流通，根據以往的中毒案例分析，約8成是因為屋外式熱水器裝設在通風不良場所，其中約有7成發生於12至2月等溫度較低的月份。

寒氣刺骨常會緊閉門窗，如果瓦斯熱水器安裝位置及安裝型式不當，導致燃燒產生之廢氣無法順利排出，空氣不流通就可能造成一氧化碳中毒。消防署特別提醒民眾，安裝燃氣熱水器要做對「安全安裝」、「保持通風」、「安全品牌」、「定期檢修」、「正確型式」5件事，才能保護家人遠離隱形殺手一氧化碳的威脅。

寒流來襲很多人喜歡使用電暖爐，但使用高耗電的發熱電器時勿與其他電器設備共用延長線，周邊不要堆置易燃物品，更不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物，以免引發火災。

消防署強調，預防電器電器火災，切記「5不1沒有」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，及沒有商品安全標章的電器不買不用，避免電器或電線因素造成之火災。

(中時 )