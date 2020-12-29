打炒房，金管會在新的不動產曝險資本計提規範中再拉高土建融的資本成本。金管會銀行局副局長林志吉29日宣布，銀行對不動產資本計提方式將改為LTV法，並新增「土地收購、開發及建築（ADC）」的曝險類別，原本土建融「個人戶」的風險權數，貸放2,000萬元以下是75％、2,000萬元以上是100％，現在直接拉高到150％，意即建商未來推案成本因此拉高，也可避免建商以地養地炒房風險。

林志吉指出，新的LTV法對貸款成數在八成以下的房貸，將更有利，因為適用的風險權數將較現行的簡單法為低，且土建融曝險多將適用150％的風險權數，較現行的風險權數高。

林志吉指出，新版的LTV法更具風險敏感性，所以我國從2021年6月起開始上路，而已完成準備的銀行可提前自2020年底採用。已有十家銀行決定今年底前率先採用新規定，包括合庫、台北富邦、國泰世華、新光、元大、永豐、玉山、台新、日盛、中信銀行。

另有21家銀行，選擇在2021年6月底採用新制；有四家銀行決定採用現行的簡單法；另有一家銀行選擇「新增」不動產授信案採LTV法，舊的不動產授信案則維持現行簡單法。林志吉指出，銀行選定方法後就不能再改，除非經主管機關同意。

據金管會對31家銀行的試算，規劃採用新制的銀行，普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率，將分別提高0.88、0.94及1.07個百分點。修正後規定對於未來銀行承作新的不動產授信案件的風險管理，將更精確，LTV超過八成以上的授信案件，將加重銀行的資本計提及經營成本，可促使銀行更審慎控管不動產授信的風險管理。

金管會表示，鑒於銀行對不動產之鑑估價將影響資本計提之結果，為強化銀行鑑價方法之可信度和完整性，以及LTV法計算之一致性，針對銀行採用新版LTV法，已要求銀行應訂定鑑價、檢視、查核之內部控制之自律規範，並留存完整鑑價相關資料以供查核。金融檢查如有發現銀行未符合LTV法相關要求時，金管會將要求其回復至依現行之簡單法計提資本，並限期改善，或採行額外提列資本等措施。

(工商 )