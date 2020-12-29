南投縣警察局訂定「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」，對所屬各分局、隊部發布的新聞，正負面和則數規定獎懲辦法，卻引發基層員警反彈！縣警局長呂新財則表示，那只是草案，而且，目的是要獎勵認真的同仁，而非懲處。

根據南投縣警察局「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，目的是為加強警政服務宣導，激勵所屬單位提供正面資訊，避免負面新聞報導，建立優質警察形象，增進民眾對警察的信賴與合作關係，進而提升民眾對整體治安滿意度。

評比採取團體方式，外勤單位區分甲、乙、丙等3組，甲組包括南投、草屯及埔里分局；乙組為竹山、集集、中興、仁愛及信義分局；丙組包括刑事警察大隊、交通警察隊、少年警察隊、婦幼警察隊、保安警察隊。

評比辦法為基準分數50分，再依正、負面輿情加、減分，每月各分組發布新聞稿，律定最 低目標值甲組8則、乙組6則、丙組3則。

呂新財表示，這項草案是參考其他縣市警察局的作法，主要目的是鼓勵警察士氣，獎勵認真做事的同仁，還有促進警察同仁與媒體的互動，避免因為「偵查不公開」，什麼都不講，導致誤解；至於詳細實施的細節，縣警局將於30日邀集屬各單位討論再做決定。

(中時 )