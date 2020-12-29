常年居住花蓮的80歲鍾姓原民婦人，近幾年搬到新北市樹林區與兒子同住，享受子孫同樂生活，但近日心繫老家田地耕作情形，昨晚突然離家攔計程車想回花蓮，在車上老婦人說原住民語讓司機聽不懂溝通許久，不知如何是好，趕緊求助迴龍派出所員警，員警語言也不通，加上老婦人防備心強不讓人碰觸她的東西，但員警總覺得老婦人似曾相識，利用M-Police 人臉辨識系統查出老婦人身分居住新北市樹林區，聯繫蘇姓兒子趕到派出所帶人，原來蘇老婦人也曾經走失被迴龍派出所員警找到，母子感謝員警幫助後返家休息。

昨日晚間迴龍派出所警員曾子軒受理計程車司機在新北市樹林區工興路與萬壽路口載送老婦人，因為老婦人講原住民語言聽不懂雞同不知道告知去處，剛好經過派出所只好入內求助，員警請老婦人下車帶至派出所休息，司機先行離開。

在派出所員警詢問老婦人時，婦人都在說原住民語所內沒有人聽懂，想要看一下婦人包包，婦人防備心很重不願讓人觀看，員警靈機一現拿出M-police 警用小電腦使用人臉辨識系統，順利認出80歲鍾姓老婦人身分，也發現曾經被報失蹤人口紀錄，聯繫當時報案人、鍾子蘇先生趕到派出所，蘇先生表示不知道母親外出，母親為阿美族原住民，最近常常想起花蓮老家土地有無人耕種，想回老家看看，因為年底工地一直在趕工，跟母親說過年再回去花蓮，沒想到母親會自己坐計程車回花蓮，所幸司機送往派出所才沒有發生意外，母親曾經走失一次也是被迴龍派出所員警找到，這次算第二次了，非常感謝員警熱心幫助。

迴龍派出所所長簡國峻提醒家屬，要讓老婦人配戴防走失手鍊，讓警察或熱心民眾發現婦人走失時，可以順利聯繫上家屬。最近天氣寒冷要注意身體保暖，母子感謝員警幫助後返家休息。

(中時 )