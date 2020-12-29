跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

明日寒流將襲台，來得又急又快，氣象局更針對30日至31日發布全台低溫特報，明共8縣市有6度以下氣溫發生的機率，對此，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，寒潮將爆發，嚴寒60小時，今晚鋒面通過後，明凌晨寒流迅速南下，溫度將會驟降15~20度，震盪十分劇烈；而31日至1月1日有風的時候，體感溫度接近0度 ，要注意保暖及溫度變化。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日在臉書專頁表示，今白天短暫空檔，各地溫暖舒適，但夜晚起鋒面通過，寒流開始南下，溫度就會迅速下降，今日的高溫與明日低溫差異可達15~20度，震盪非常劇烈，請大家務必做好預防措施！

台灣颱風論壇更點出最冷時刻為，跨年至元旦(12/31~1/1），若外出身上衣物絕對要記得「包好包滿」。此外，這2日在有風的情況之下，體感溫度接近０度，比室外溫度減少至少4~9度。明日水氣多、偏濕，北部、東部高山為最易下雪時刻，到了跨年當天(31日)水氣漸漸減少，轉為乾燥。

氣象局表示，明起開始越晚越冷，需注意日夜溫差變化大，跨年至元旦清晨是寒流影響最明顯的時刻，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下；元旦水氣減少，風速減弱，輻射冷卻效應發威，中南部氣溫可能比跨年的5度更低，不過白天回溫明顯。

跨年10度以下寒流冰炸! 戴立綱:最冷在這時間點

(中時新聞網)