國民黨明年將改選黨主席，但有消息指出，國民黨內部流傳一份黨主席人選看好度民調，結果顯示，現任主席江啟臣支持度慘輸前主席朱立倫、朱的看好度是江的3倍。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，這份「傳說中的民調」幾周前就已經在流傳，但版本不一，真實性不好查證，她還直言，這則消息能釣出江和朱回應很高招，「政治滿滿都是套路」。

游淑慧今(29日)在臉書上表示，今天媒體報導國民黨內智庫流出一份神祕民調，江啟臣的連任支持度僅18％，而朱立倫的高達56％，並指出，這個「傳說中的民調」，大約幾個禮拜前，許多媒體朋友就已在流傳，只是沒人看過資料，流傳的版本也不一，真實性無法查證，所以一直沒人把傳說中的事做為新聞報導。「結果，今天冷不防的就被報導」。

游淑慧指出，她又問了幾個媒體朋友，答案還是差不多，「沒人看過，都是用聽說的」。而大家分析的結果，有人覺得是黨內倒江人士的手法，也有人說是民進黨操作的分化，但不論那一個，用一個傳說中的民調，就可以釣出江主席和朱前主席的回應，也是高招，「只能說，政治滿滿都是套路」。

網友們也留言回應，「本人還是等韓國瑜！其他都太軟弱！書生！民進黨根本不會怕」、「民進黨的老把戲！看膩了，他們都沒有新把戲嗎！」、「又在內亂了嗎？」

(中時新聞網)