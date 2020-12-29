《拆彈專家2》首映會，歌手瘦子E.SO受邀出席。（粘耿豪攝）

劉德華監製和主演新片《拆彈專家2》29日晚間在台北信義威秀影城舉辦首映會，邀請「饒舌天王」瘦子（E.SO）站台，瘦子穿著一身黑色皮衣帥氣登場，一現身立刻殺光現場攝影師底片，不過貴為新一代少女殺手的他提到天王劉德華也秒變小粉絲，「我何德何能可以被邀請」，並大讚對方是巨星中的巨星。

瘦子說雖然目前希望還是專心做音樂，沒有出演影視作品的計畫，但如果劉德華親自邀約，他甚至連一個被槍射死的路人都願意演，主持人聽到後便問：「全裸的話可以嗎？」瘦子也說自己是個很實際的人，「全裸當然可以啊，就看多少錢，賣肉賣身嘛！脫衣服跟褲子不同價錢，如果沒脫的話我很便宜啦」。而該片有不少感人情節，瘦子坦言看電影時哭點算低，「親情是我的哭點，看到老人跟孫子很容易哭」。

瘦子之前曾受邀體驗穿上拆彈小組的防爆服和防爆工作，他說：「防爆人員的工作真的太累了，穿上防爆衣後覺得衣服和頭盔超重，又會遮住嘴鼻讓人難以呼吸，光是正常行動都很不方便了，真的在執行任務會非常辛苦。」讓他深感敬佩，也相當直率地表示「我絕對不會去做」。

近日全球籠罩在疫情中，劉德華也在百忙之中，抽空錄製了影片，除了感謝大家進戲院支持《拆彈專家2》外，還不忘關心眾人的健康，暖心提醒防疫小撇步「希望大家注意衛生、戴口罩、勤洗手、保持社交距離」，而瘦子也表示新年新希望就是大家都能平安健康，「雖然每年好像都會這樣說，但今年是很真誠、發自內心，經歷了這麼多事情，健康真的最重要」。電影將於後天在台上映。

(中時 )