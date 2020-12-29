網紅「亞歷媽」王君萍和法籍老公育有8歲兒亞歷山大及6歲兒安德里（阿弟），常在臉書分享生活日常，受到許多網友喜愛，現在新冠肺炎疫情肆虐之時，一家人在法國對於防疫都不疏忽，未料今（29日）亞歷媽透露自己和丈夫確診了，情緒相當低落，引起大批網友關心。

亞歷媽在臉書發文，氣自己已經很小心謹慎防疫，不解怎麼還是確診，讓她心情很難受，並透露一開始是老公身體有點不適，接著吃東西沒味道，夫妻驚覺不對勁，就馬上預約篩檢，由於亞歷媽也一起生活，便一起檢測。

亞歷媽常分享一家人在法國的生活，受到許多網友喜愛。（圖／翻攝自IG）

在等待篩檢結果時，亞歷媽相當忐忑，心中只想著萬一真的確診「會不會有生命危險？孩子會不會也有得到？會不會有後遺症？孩子將來誰照顧？！」而結果竟然真的確診，讓她當下說不岀話。隨後亞歷媽靜下心感受自己身體，沒有感到不適後，便戴著口罩告知孩子們結果，並要他們一起去做篩檢，所幸2個孩子的結果是陰性。

亞歷媽一家一直以來都謹慎防疫，一開始她就堅持要阿弟、亞歷戴口罩上學，認為這樣能保護自己也保護別人，而老公去公司上班也是嚴格執行戴口罩，讓他們不解到底哪個環節出了問題，亞歷媽最後只能無奈嘆：「已經追不到源頭，畢竟病毒無所不在，法國案例已經非常的多，它是離我們這麼近...」。

(中時新聞網)