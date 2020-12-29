社工訪視獨居長者健康狀況並提供飲食等物資。（新北市消防局提供）

戶外作業單位業者提供室內休息區宣導勞工朋友做好保暖措施。（新北市消防局提供）

中央氣象局於今（29日）發布新北市橙燈低溫特報，受到寒流影響，明（30日）至明年元旦上午，新北市氣溫將出現10℃以下低溫、部分平地地區有6℃以下低溫，今晚起將明顯感受氣溫迅速下滑，市府已提前在今天上午啟動防寒關懷機制。

跨年夜至元旦期間，新北市將由濕冷轉為乾冷天氣，新北市市長侯友宜特別提醒市民朋友要注意防寒3保：「保暖衣物、保健活動、保持警覺」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護，值此疫情期間，盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方或是密閉空間，如有外出，也要全程戴口罩，保護好自己和家人的健康。

新北市府已於今（29日）上午啟動防寒關懷機制，侯市長特別關心境內街友避寒情形，同時也指派謝副市長於明(30)日晚間至三重地區街友聚集地點探訪慰問，致贈保暖的物資並了解街友生活情形，鼓勵回到家庭或工作崗位。侯市長叮嚀，請年長者及心血管疾病患者起床時動作放慢，並加上保暖衣物、喝溫開水，如晨間外出活動時應先評估自身狀況及氣溫環境，做好保暖措施；同時要求長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者、收容者的健康。

副市長謝政達強調，市府已提前在今天上午啟動防寒關懷機制，新北市所轄圖書館及遊客中心等相關場所有提供熱開水或薑茶，民眾如有需要可就近前往，各單位將持續訪視關懷本市獨居長者及街友等族群、里長廣播提醒市民防範一氧化碳中毒等措施，農作物及水產養殖業請注意寒害，將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民度過低溫侵襲，也請市民朋友務必做好保暖措施。

如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

(中時 )