豐田（TOYOTA）品牌進口休旅車RAV4今年累積銷量已突破3.1萬輛，稱霸台灣車市，為回饋市場，總代理和泰汽車（2207）導入全新RAV4躍野冒險版，訂價116.9萬元，以更陽剛霸氣的設計風格，鎖定追求個性化外觀及喜愛戶外活動的客群。

和泰車指出，RAV4躍野冒險版為豐田原廠專為日本及台灣市場開發車型，以RAV4 ADVENTURE 4WD為基礎，以更陽剛霸氣的設計風格，提供消費者更多元的選擇。在外觀上，專屬設計的大型運動化車頂架附鋁合金置物橫桿，在增添戶外氣息的同時，也提升車主擴充裝載便利性，可彈性架上腳踏車、露營工具盒、或是車頂行李箱等。18吋運動化消光黑鋁圈搭配專為4WD SUV設計的Dunlop越野全地形輪胎，並將懸吊及車輛距地高分別提高15mm及10mm，除了外觀更加強悍耀眼之外，更是強化了車輛克服崎嶇路面的越野能力。此外，專屬於躍野冒險版的深灰塗裝前後保桿下護板、飾黑後視鏡外蓋（雪貂白專屬），以及OFF ROAD徽飾，皆於細節上彰顯了RAV4躍野冒險版的獨特性，滿足追求個性化外觀設計的車主需求。內裝設計上，透過座椅及飾板的紅色縫線，以及置杯架、置物盤等置物空間的紅色裝飾點綴，增添座艙運動化個性氛圍。車色選擇上，RAV4躍野冒險版提供專屬色雪貂白之外，也提供雲河灰與尊爵黑供消費者選擇。

RAV4躍野冒險版搭載2.0升Dynamic Force汽油引擎，創造最大173匹馬力，扭力峰值20.7公斤米的動力輸出。採用Dynamic Torque Vectoring System動態扭力引導系統搭配智慧型四驅整合系統，讓系統依行駛狀態及路況，自動啟閉四輪驅動，適時分配扭力輸出，達到最佳的行駛及燃油效率。而Multi-Terrain Select智慧型越野地形系統，更提供五種行駛模式，滿足On-Road、Off-Road的操控需求。安全配備方面，無論是TSS 2.0智動駕駛輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、PVM環景影像輔助系統及E-Mirror電子式後視鏡等，皆為RAV4躍野冒險版標準搭載。

(工商 )