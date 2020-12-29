裕隆日產汽車（2227）宣布，自2021年1月4日起至2月7日，推出NISSAN 2021「牛轉乾坤，行春健檢」春節健檢活動，提供多項行車安全檢查、精美新春回廠好禮、烤漆優惠及新春限量紅利點數加價購等多項優惠，NISSAN車主返廠消費滿300元，即可獲贈NISSAN財源滾滾紅包袋乙份，若使用APP預約返廠定保消費滿1,000元再加贈NISSAN牛轉乾坤吊飾乙個；車主返廠消費滿1,000元可參加「500元保修抵用券」抽獎活動，若使用APP預約返廠定保消費滿3,000元則可再參加「伊萊克斯強效靜頻吸塵器」抽獎活動。此外，玉山NISSAN感心聯名卡卡友於活動期間返廠刷卡滿額即贈電子抵用券。

裕日車表示，活動期間提供超值車輛烤漆優惠折扣，鈑噴零件單件更換988元起，局部烤漆單片八五折起及全車烤漆優惠價七五折起，並推出輪胎超優惠紅利價、電瓶及選配件心動特價等優惠，讓車主同時擁有超值優惠與優質保修服務。

裕日車表示，為擴大回饋NISSAN Care APP會員，自2021年1月1日起將原會員生日禮（紅利點數1,000點）及APP首次登入禮（紅利點數1,000點）兩項優惠替換為每月常態優惠活動，亦即NISSAN Care APP會員皆可於每月23日透過APP參加「23驚喜日」線上優惠活動，以APP問卷或APP個人訊息隨機通知車主並提供限量優惠商品於線上購買，例如在APP五周年慶活動中受到VIP會員好評的「點金券」搶購活動（紅利點數8,800點線上限量兌換300元「點金券」），將擴大優惠對象至全體會員並隨機出現在各月「23驚喜日」中讓所有會員搶購。

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