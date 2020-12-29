美國總統大選後，新執政者穩住經濟仍是最重要的事，因此政策風險低。另外，美國聯準會（Fed）持續釋出鴿派訊息，暗示資產購買規模擴大的可能性，低利環境延續。

投信法人指出，面對低利率時代，美國公債殖利率貼近0水平，2年期公債殖利率僅於0.1～0.17％間波動，美國投資等級亦備感壓力，殖利率僅剩不到1.3％，投資人尋求收益，資金將持續朝美國高收債湧入。且就歷史經驗來看，美國高收債歷經風暴衝擊（網路泡沫、金融海嘯、中美貿易戰）後，隔年績效皆可繳出亮麗的成績單，反彈幅度皆高達二位數以上，目前正是布局時機。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢表示，在市場震盪及違約拉升的背景下，優先順位資產抵押高收債避開CCC以下評級債券，較傳統高收更有保障，在此波震盪中成為防守第一隊，建議投資人分批布局，在震盪中尋找收益。

此外，相較其他的資產類別，不論是股市的牛市或熊市，只要不違約，優先擔保高收益債券大約每半年發放一次票息，可以提供持續的收益，除此之外，只要發債機構不破產，高收益債亦具備到期還本的優勢，這些特性剛好與波動較大的股市互補，亦可提供好的資產防護，為長期投資的首選理財商品。

(工商 )