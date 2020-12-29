對減肥來說，一日三餐，哪一餐最重要？(摘自愛瘦美網路傳媒)

俗話說「早上吃得像皇帝，中午吃得像平民，晚上吃得像乞丐。」許多人認為早餐是一天中最重要的一餐，就要吃得好、吃得多，不過這個觀念並不正確。「減肥教父」邱正宏醫師就指出，已經有研究證明早餐吃得多並不會較容易瘦身，真正要看哪餐可以吃最多，其實要依每個人的「排便時間」而定。

吃哪一餐最重要？邱正宏於YouTube頻道替民眾解惑，他表示，最近英國研究發現，2組有在勵行減肥計畫的人，吃不吃早餐其實根本沒有影響；另外一個韓國研究也指出，吃早餐與肥胖並沒有直接關係。

那到底有沒有最佳的用餐時機呢？邱正宏解釋，正常飲食情況下，食物入口後經過4小時候就會到達小腸末端，並在大腸停留約4-8小時，也就是說，進食後約12小時會消化成糞便從肛門排出。因此，應該依每個人的「排便時間」來決定用餐時間。

邱正宏舉例，對於早上固定會排便的人來說，那麼前一天的晚餐就可以作為「大餐」；對於習慣在晚上下班回家排便的人，早餐就可以吃得比較多。不過，醫師提醒，有宿便問題的人，因為食物停留在大腸太久，熱量會持續被身體吸收，對於減肥就會是阻礙。所以，用餐重點其實是依「食物停留在身體的時間」而定，因人而異。

(中時新聞網)