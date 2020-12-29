印尼新任衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）29日在他就任後的首場記者會宣布，採購5,000萬劑輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗的合約即將敲定。與阿斯特捷利康的採購協議會在年底前完成，採購輝瑞疫苗的合約將於2021年元月首周簽署，130萬第一線醫護人員優先施打。

新冠大致富 50億萬富豪誕生 半數來自陸
科學家新視野－COVAX將是檢驗公私部門 合作開發疫苗的試金石

(工商 )

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