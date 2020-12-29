印尼 購入5,000萬劑輝瑞和阿斯特捷利康疫苗 19:412020/12/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼新任衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）29日在他就任後的首場記者會宣布，採購5,000萬劑輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗的合約即將敲定。與阿斯特捷利康的採購協議會在年底前完成，採購輝瑞疫苗的合約將於2021年元月首周簽署，130萬第一線醫護人員優先施打。 新冠大致富 50億萬富豪誕生 半數來自陸 科學家新視野－COVAX將是檢驗公私部門 合作開發疫苗的試金石 (工商 ) #阿斯特捷利康 #萬劑 #輝瑞 #合約 #印尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「中油Pay」30日起 開放綁定各家銀行信用卡支付 15:402020/12/29 財經 填補防疫破口 駐日韓美軍開始接種疫苗 15:042020/12/29 國際 德國輝瑞疫苗出包！8人注射5倍劑量疫苗 4人送醫觀察 18:242020/12/29 國際 新冠疫苗別多打 他們一次接種5劑爆症狀送醫 12:412020/12/29 國際 英輸入6確診 仍不斷航！變種病毒掀恐慌 指揮中心稱醫療檢疫量能足夠 無需鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 興富發好康大放送 限時活動抽dyson空氣清淨機 18:232020/12/29 財經 英富豪砸7.6萬搶打疫苗 德國冷鏈運送出包喊停 04:102020/12/29 焦點要聞 想打還來得及 彰縣公費流感疫苗還剩1萬劑 17:142020/12/29 生活 李炳輝菜市場攤販旁賣唱 疫情天候影響月僅近萬收入 08:252020/12/29 娛樂 菲律賓總統護衛隊已接種這個國家的疫苗 21:142020/12/29 國際 康健人壽提供24小時網路投保 一天2.3元意外實支實付保障 14:422020/12/29 財經 財經熱門新聞 疫情慘重全球股市仍漲不停 原因1數字就能解釋 - 財經 大陸不要了？ 澳一礦產上月進口量 按年急崩近8成 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團給予1年寬限期 - 財經 國銀又踩雷！ 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團達三共識 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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