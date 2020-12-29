經濟通通訊社29日報導，壹傳媒公布，公司創辦人黎智英自29日起已辭任董事會主席兼執行董事，以便有更多時間處理個人事務。現任非執行董事葉一堅，已獲委任為主席。

稍早前，黎智英被香港特區政府以欺詐、勾結外國勢力危害國家安全等理由扣押，日前剛以1千萬港元交保，並受到高度限制。

黎智英是被控違反港區國安法當中首名獲准保釋的被告，保釋條件如下：

一、港幣1000萬元（新台幣3630萬元）現金及3名人事擔保共30萬元。

二、不得離港、須交出所有旅遊證件。

三、不得離開住所，到警署報到與出庭應訊除外。

四、每週到警署報到3次。

五、不得接受任何形式的訪問。

六、不得發表任何文章。

七、不得在社交媒體上發布訊息。

八、不得與任何外國官員接觸。

九、不得直接或間接做出任何可能被視為「請求外國或者境外機構，組織，人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁，封鎖或者採取其他敵對行動」的行為。

(工商 )