新興市場經濟反彈力道強勁，據IMF報告，新興市場經濟成長率在2020年短暫衰退後，2021年可望看到6％的成長力道，高於全球經濟的成長5.2％。

此外，美國將推出大規模財政政策以刺激經濟，貨幣政策可能更加寬鬆，更高的財政赤字，使美元持續走弱，屆時也將推升油價和原物料價格，帶動新興市場債走揚。

投信法人指出，在基本面好轉下，新興市場企業債違約率可望進一步走低，價差有收斂空間，漲升行情看好。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出，近年聯合國推動的責任投資（PRI），鼓勵投資機構納入ESG元素，以提高投資收益、增加風險控管能力，目前全球簽署PRI的投資機構已逾3,000家，所管理的總資產規模超過103兆美元，以往ESG被認為是額外成本的企業責任，現在卻被視為營運決策是否穩健、投資是否具有永續性的指標之一。

其中，新興國家正在發展金融監管法規，現在正是利用ESG分析為新興市場債提升投資價值的最佳時機，同時，各國央行持續寬鬆政策全球低利時間將更長更久，新興企業兼具ESG與殖利率優勢，達到兼顧公益與收益雙利，建議優先布局。

(工商 )