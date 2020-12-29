記者會上由夢想家籃球隊董事長張承中（左）、秀傳醫療社團法人董事長黃士維（右），及阿斯貝克運動科技公司董事長黃柏文（中）等人代表簽約。（謝瓊雲攝）

福爾摩沙台新夢想家籃球隊29日和秀傳醫療體系、阿斯貝克運動科技公司簽約結盟，宣布將在p＋聯盟新球季展開夢想守護計畫，提供球隊「運動醫學無縫服務」，建構預防醫學、健康促進、表現提升等專業服務，與就診、診斷、治療，直至復健重回球場的完整照護，提供籃球員專業且全方位的醫療照護。

簽約記者會下午在彰化秀傳醫院南平院區舉行，夢想家籃球隊董事長張承中、秀傳醫療社團法人董事長黃士維及阿斯貝克運動科技公司董事長黃柏文等人代表簽署；秀傳醫療體系副總裁古鳴洲、彰化秀傳院長楊基滐、骨科部主任胡名賢、運動醫學科主任陳威仁、骨折創傷科主任莊昌瀚及悍草訓練創辦人林紀甫等貴賓也都蒞臨現場表示支持。

黃柏文表示，本季夢想守護計畫將採「主動式防護醫療介入」方式，由阿斯貝克建構運動醫學服務單一窗口，為球隊提供快速便捷且人性化的就醫服務，並結合悍草訓練防護體系，以雙周會報方式，與骨科、復健科運動醫學專員，針對每位球員的日常訓練狀況，在傷前、賽前及時提出調整方案，並針對傷後訓練與復健課表，讓球員能快速回復健康和最佳狀況重回場上。

黃士維進一步指，秀傳將設置醫療「綠色通道」，球員至院區治療將採取高規格景福門診醫療服務，及時提供完善的檢查與處置。因應本季主場周末的二連戰賽事，更提供先進單人與多人高壓氧艙，及中醫部的靜脈雷射儀器、搭配針灸放鬆手法與物理治療，中西醫結合，促進選手疲勞恢復。

夢想家總教練Kyle Julius說，身為一支職業球隊，擁有完善的醫療照護團隊是非常重要的事，很開心能夠有專業的團隊協助，對之後應付連續賽事很有幫助。

事實上，夢想家隊成立後第一季，就與彰化主場在地的秀傳醫院合作，3年來協助多名球員防護與治療，連客隊球員也受惠；2018年ABL賽季期間，現在隊上的Anthony Tucker，當時仍披澳門黑熊戰袍，到彰化與夢想家隊站，在場上切入時不慎造成左腳外側骨裂，緊急送到秀傳醫院進行診斷並安排手術，不到一天就完成治療。

張承中說，感謝秀傳醫療體系、阿斯貝克攜手，從夢想家首季就大力相挺到現在，本球季不但提供醫療服務，更幫助球員訂定傷害預防計畫，更多新球季的賽事資訊，請球迷們持續鎖定夢想家官方粉絲團。

(中時 )