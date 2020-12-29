染疫數破百萬大關 南非加強防疫禁賣酒 19:502020/12/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非發現的變種新冠病毒急速擴散，染疫人數已破100萬大關，為防醫療體系崩潰，南非政府28日收緊防疫措施，不僅頒發禁酒令禁賣酒精飲料，同時延長全國宵禁時間，強制公共場合戴口罩等。南非的染疫數居非洲大陸之冠，1,004,413人確診，近2.7萬人死亡，單日確診數自11月底陡升，介於1萬至1.4萬。 南非染疫人數破百萬 延長宵禁 上任兩年 盧秀燕細數5大蛻變 (工商 ) #全國 #染疫 #萬大關 #禁賣 #南非 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傅聰染疫過世 老友阿格麗希：非常難過 17:132020/12/29 生活 《國際社會》韓國新確診再回4位數 每日病歿40位創歷史新高 09:252020/12/29 財經 南非變種病毒登陸日本 印尼急鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 南市公布升級版跨年晚會防疫措施 違者從重處罰 10:042020/12/29 生活 再爆機師亂防疫 長榮副機師居檢期間約砲GG了 10:142020/12/29 生活 英輸入6確診 仍不斷航！變種病毒掀恐慌 指揮中心稱醫療檢疫量能足夠 無需鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 造紙三雄漲定了 保營收穩獲利 04:102020/12/29 證券．權證 台籍機師落地約砲 月薪20萬向女友借錢還睡她美甲師 08:502020/12/29 社會 東方鋼琴詩人傅聰 在英國染疫辭世 06:312020/12/29 生活 拒接種疫苗者 西班牙將登記並分享歐盟各國 09:532020/12/29 國際 台幣天天有驚嚇 盤中又飆逾4角 28元快破了 11:442020/12/29 財經 財經熱門新聞 疫情慘重全球股市仍漲不停 原因1數字就能解釋 - 財經 大陸不要了？ 澳一礦產上月進口量 按年急崩近8成 - 財經 國銀又踩雷！ 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團達三共識 - 財經 - 工商 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團給予1年寬限期 - 要聞 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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