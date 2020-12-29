南非發現的變種新冠病毒急速擴散，染疫人數已破100萬大關，為防醫療體系崩潰，南非政府28日收緊防疫措施，不僅頒發禁酒令禁賣酒精飲料，同時延長全國宵禁時間，強制公共場合戴口罩等。南非的染疫數居非洲大陸之冠，1,004,413人確診，近2.7萬人死亡，單日確診數自11月底陡升，介於1萬至1.4萬。

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