今年水情緊繃，經濟部29日宣布新竹、苗栗及台中地區明年1期稻作停灌，並自1月6日起水情燈號調整為橙燈減量供水。實施自來水減量供水初期，將要求每月1000度以上工業大用水戶節水7％，新竹科學園區管理局表示，早在今年9月就輔導廠商節水，在每周抄水表統計之下，總計節水超過7％，不過科管局也擔心明年水情更嚴峻。

竹科管理局副局長傅金門表示，今年實施第一階段限水，竹科廠商自主節水管理7％，如今宣布進入橙燈，竹苗區邁入第二階段限水。竹科管理局在此之前就已輔導廠商自己節水，每周抄水表統計，在總量管制之下都節水超過7％，現階段不大影響園區用水。

目前新竹科學園區限水以今年8月份為基準，採總量管制，園區內有4、500家廠商，沒有針對個別廠商限水，雖然有少數廠商低於7％，會持續輔導，經調查，1天用水破千噸的大廠都自主限水超過7％。

傅金門表示園區內廠商對於限水都十分有經驗，但就擔心未來水情更為嚴峻時限水若要求節水10％，就會有缺口，不過目前各園區廠商都有進行水車演練。從今年9月份起發現颱風都沒來，還未等水利署下指令，科管局就呼籲廠商自主節水，像是非製程所需用水都要節約用水，管理局的游泳池也關閉，以身作則。

(中時 )