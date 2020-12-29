市府於29日舉行3號石滬竣工祈福儀式，市長鄭文燦也邀請民眾來蚵間走踏「蚵殼細道」，緬懷先人捕魚的智慧，及體驗修築石滬的樂趣。（黃婉婷攝）

桃園市新屋區蚵間3號石滬，歷經125天、動員727人次，總算在桃園石滬協會團隊巧手下成功修復，29日舉行竣工祈福儀式時，桃園市長鄭文燦感謝團隊不辭辛勞，致力修築石滬，讓民眾感受先人捕魚智慧，也正式預告石滬故事館將在明年3月中旬正式營運，將地方文化論述拼湊完整。

石滬是早期漁民利用海水漲、退潮位差原理，打造而成的友善捕魚設施，是漁民與海共存公升的智慧，目前新屋僅有11座較完整的石滬，9座位於蚵間里，2座位於深圳里，現況較佳的2、3、6號石滬，市府現已依文化資產保存法規定登錄為文化景觀，預計2023年可將全區石滬修復完成。

本次完成修復的3號深滬，堤長322公尺，是新屋石滬群中最大、進行漁撈最久的一座，桃園石滬協會理事長許仁郎指出，由於海浪日夜沖擊，3號石滬有多處破損造成修護困難，幸虧志工團與老師傅展現修護技藝，在退潮2至3小時的時間，將大小相近的海岸礫石，依古法、手工堆砌回去，才能將滬堤修復完整，過程艱辛。

為使石滬文化永續傳承，鄭文燦指出，海管處已開始編纂石滬通識教材，石滬解說菁英班也即將開班授課，搭配石滬修築體驗遊程，打造全套地方文史的傳承系統。明年3月16日，新屋石滬故事館也將正式營運，未來遊客除有觀賞海景的新去處，同時也能在自然場域中學習環境教育與地方文史。

(中時 )