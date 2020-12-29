明年1月1日將開放萊克多巴胺豬肉進口，桃園團膳業者須依市府規定，採用使用國產在地肉品烹調學校的營養午餐，面對成本勢必上漲的窘境，高姓業者指出，為讓孩子吃的健康，成本提高並非問題，但營養午餐價格已連續12年未漲，即使有中央、地方補助，幾乎也被歷年來的通膨吸收，建議市府可適當調漲價碼，為把關食安的第一線業者謀求應有福利。

萊豬將至，桃市教育局要求校方、團膳業者，午餐食材須全面採用國產肉品，並且配有CAS台灣優良農產品或產銷履歷農產品標章，同時也要在教育部午餐食材登錄平台中填寫肉品來源，未落實的業者最重將面臨解約下場。

高姓業者指出，由於營養午餐全面使用國產肉品，在國內豬肉需求提高又取得出口資格的情況下，屆時豬價肯定水漲船高，連帶影響業者營運成本，雖然業者願意為食安提高成本，但營養午餐的價格「天花板」就是45元，上次調漲已是2009年的事，即使領取政府補助，仍然不足業者對抗通膨。

教育局體育保健科長鄭卉玶坦言，學校外訂餐盒收費的確許久未漲，但市府已於104學年度起實施「天天安心食材」政策，每週補助有機蔬菜、非基改食材及產銷履歷蔬菜，平均每天補助每生4.3元，加上農委會因應明年學校午餐使用國產肉品，將原有的「3章1Q」補助從3.5元提高至6元，等於桃市已額外補助業者每生10.3元的食材費用，因此暫時沒有調漲營養午餐價格的措施。

(中時 )