由日本知名動畫公司「BONES」（骨頭社）虐心打造，改編芥川賞作家田邊聖子經典青春愛情小說的《喬瑟與虎與魚群動畫版》，找來新生代影星中川大志、清原果耶擔綱配音，上周五在日本上映後，隨即以催淚口碑席捲各地，吸引不少網友留言淚推：「這是讓我至今哭最多次的電影！」。

該片的音樂團隊也大有來頭，請來《紫羅蘭永恆花園電影版》知名作曲家艾文考爾（Evan Call），集結日本與布達佩斯知名的「Budapest Scoring Orchestra」交響樂團，共同打造一首接一首的動聽音樂。至於主題曲〈蒼之華爾滋〉與插曲〈心海〉，更請來近期人氣爆棚、有「米津玄師接班人」之稱的覆面系歌手Eve量身製作並獻唱。

Eve的歌曲，擅長描繪個人與世界的關係，並細膩刻劃人們所懷抱的孤獨感，呼應本片主題曲歌詞：「徹夜不眠的夢，無限延伸的思念，找不到出口，只見月光灑落，輾轉難眠地迎來破曉，卻片刻不得閒，就這樣與我所憧憬的你，漸行漸遠。」掏心掏肺的歌詞更是獲得觀眾高度共鳴。

Eve表示：「從導演一開始給我的分鏡圖中，人物就彷彿動起來那般栩栩如生，那躍然紙上的纖細之美，讓我記憶猶新，為此深受感動。導演對樂曲也非常重視，讓我一邊探索能跨越時代，卻不會褪色的事物，以及跟喬瑟之間的共通點，一邊製作這次的歌曲。」導演田村耕太郎滿意讚：「電影製作後期，我聽了歌曲好幾百次，真的是扣人心弦的名曲！」

台灣將於明年1月20日（三）在台上映。

(中時 )