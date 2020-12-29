交通大學因與陽明大學合校，預計明年將拆校牌掛上新校名，讓校友們周末湧入大門口搶拍留念。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

國立交通大學與國立陽明大學明年2月正式合校，校方預計在明年1月25日拆除國立交通大學字樣校銜名牌改掛新校名，近來大批學生穿上畢業裝搶拍留念，甚至不少校友周末趕來新竹拍照，形成大排長龍的有趣景象，更有學生搶先申請提前畢業，就是希望畢業證書上印著原校名「國立交通大學」。

交大大門口近來天天都有學生前來與校銜名牌合影留念，因明年將與陽明大學合校，新校名為陽明交通大學，讓不少在校生、校友甚至職員們相當不捨，抽空到大門口拍下校銜名牌「最後的身影」。

由於交大光復校區北大校門被公認最具代表性，不少本學年度的畢業生領了學士服趕拍校銜名牌，更有不少人申請提前畢業，就是為了希望領到手的畢業證書是印著國立交通大學字樣，還有學生開玩笑說如果提前畢業領到的不是交大畢業證書會生氣，笑翻一干同學。

不只在校生搶拍，散居各地的校友也在周末假期趕回母校拍照，讓交大校門出現大排長龍的盛況，希望學生時代的回憶透過影像永遠保留。此外，校園周邊商品也引來搶購潮，尤其帽T更是熱銷款，交大人盼收藏縮寫NCTU商品作為紀念。

交大校方表示，因應與國立陽明大學合校之需，明年1月25日拆除現有校銜名牌，歡迎交大教職員生及校友前來合影留念收藏珍貴回憶，新校銜名牌將於明年2月1日正式揭幕。目前校方正進行一系列的合校作業，包括變更校名、校徽、學生證以及選課系統等等，將陸續公布新措施。

(中時 )