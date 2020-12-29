李李仁在片中詮釋跨性別者的角色。（粘耿豪攝）

李李仁在《迷失安狄》中演繹跨性別者的痛苦人生。（滿滿額娛樂提供）

林心如為首部監製電影《迷失安狄》，坦言邏輯和電視劇相當不同。（粘耿豪攝）

林心如在片中演出非法移工。（滿滿額娛樂提供）

林心如(左)、李李仁感情相當好。（粘耿豪攝）

林心如監製兼主演的電影《迷失安狄》，找來李李仁扮女裝演變性人，寫實呈現跨性別者的人生苦辣酸甜。2人29日受訪，聊到好友徐若瑄監製電影《孤味》賣破1.8億，拿下年度賣座國片冠軍的好成績，林心如也為《迷失》獻出監製處女秀，遠赴馬來西亞拍攝。

問起2人有無互相交流切磋，她分享電影製作其實比《孤味》早啟動，但徐若瑄情義相挺，殺青日還特地與老公李雲峰飛去大馬慶祝，「他們晚上到，陪我們殺青，然後陪我們喝酒喝到早上，再飛回去新加坡」，姐妹好感情不在話下，而老公霍建華也在拍攝期飛去探班。

李李仁在片中開嗓高唱大馬流行歌，「徐若瑄老公會印尼話，發音跟馬來話幾乎一樣，所以那時候我化濃妝穿女裝，還邊跟他學歌曲發音！這首歌只能一個音一個音慢慢記，沒辦法一下琅琅上口」，讓他現在回想起來仍開懷大笑，現場更嗨唱起來。而林心如飾演身無分文的越南單親媽媽，同樣在電影中挑戰清唱越南童謠，她透露：「我學了很久，大家還上網找了越南歌教學，我邊看邊學。」李李仁補充：「她無時無刻都在放這首歌，我還拿吉他彈給她唱！」

他在片中因身份而處處被霸凌羞辱，李李仁談起現實生活中沒那麼悲慘的經歷，「可能是我入行前做過很多事，譬如我過去擺過地攤，有些客人錢就是不好好給你，會丟在你的攤位前，要你自己去撿。我覺得這算是對方個性問題，別把它放心上就好了。」他坦言或許是因為有這些歷練，進演藝圈初期被前輩修理就也會平常心看待。

林心如自認比較幸福一點，從高中開始拍廣告，畢業後順利進入演藝圈拍戲。不過新人時期她對導演敬畏三分，當時經驗不多，於是在拍攝時曾被大聲罵過「身體搖來搖去，妳在坐船是不是！」讓她印象深刻，記到現在。李李仁則因走路姿態不對，而被飆罵過三字經，「我覺得演員就是要不怕出糗，如果自尊心太高，在現場可能完成不了工作」。

李李仁在片中扮裝成女人樣，戴著假髮、穿胸罩和絲襪，畫著全妝出場，並準備香水讓自己用氣味快速進入角色，林心如也在一旁讚賞：「最近有滿多關於跨性別題材的作品，平心而論，我覺得他（李李仁）還是算漂亮的了！」李李仁「愛水」的代價慘烈，梳化就花2小時準備，由於天氣炎熱，穿戴假髮的髮線邊緣和脖子都患有異位性皮膚炎，不僅如此，胯下和胸部下緣的內外2側也起紅疹，「不過我高跟鞋沒有練很久，覺得自己協調性滿好的！」

李李仁坦言，自己很在意老婆陶晶瑩的影評，笑著透露自己一度想打電話給林心如，說要把主持電影首映會的陶晶瑩換掉，「我不知道大家看到我這個樣子會有怎麼樣的感想，接受度如何，所以壓力不小，所以很在意她看完的想法」，結果陶晶瑩29日看完片爽快地向李李仁說：「我看完了！很不錯看啊，沒有你講的那樣。」讓他放下心中不安的大石。

《迷失安狄》由馬來西亞人氣小生陳立謙執導演筒， 講述中年的安狄（李李仁飾）經過多年努力，終於可以做自己成為女人，卻因此失去家庭、工作和摯友。生無可戀的安狄，邂逅了帶著孩子無家可歸的越南移工母親（林心如飾）並收留了他們，以為能找到唯一溫暖，沒想到人生還有更多難關在考驗他。電影明年1月8日全台上映。

(中時 )