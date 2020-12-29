旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明24日在中天新聞YouTube頻道驚喜現身，引發網友一陣好評，更有網友認為他可以當「網紅」。對此，蔡衍明今(29日)則在臉書透露答案，表示其實自己是一個會害羞的人啊，也相當謝謝大家捧場。

蔡衍明在臉書吐露首次上政論節目的心聲，他說，網路世界真的既廣大又有趣，像是觀眾朋友會即時留言互動，且好多年輕人的用語，他還真是第一次聽見，包含斗內、敲碗或者是刷一排。

上完網路節目後，蔡衍明大讚「年輕人的創意真的無限」，因此他決定要認真學一學，才能跟上年輕人的世界；他也喊話網友，「未來還想聽我聊蝦密？歡迎大家留言」。

不少網友見狀後則留言表示，「旺董要常常上直播，您講話親切風趣」、「喜歡您的真性情」、「很喜歡聽您講話，很親切很有趣也很有內容」。另外，有網友則是敲碗「想聽旺董分享創業史」、「想聽你聊如何管理這麼多的事業體」、「建議可以聊些大陸的創業經驗，台灣需要勵志的故事，撥亂反正」。

(中時新聞網)