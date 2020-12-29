台中江姓男子夫妻生了5個孩子，卻失業窮到要賣嬰兒車換現金帶小孩看醫生。消息曝光後引發各界愛心物資與善款湧入，不過這名5孩爸卻被爆料收了善款，把錢拿去買蘋果手機，還拿著整疊鈔票拍照，跟朋友嗆「還要跟你借嗎？」

5孩爸的前雇主陳姓男子表示，之前5孩爸在他的公司作防水工程臨時工，經常自行拿走老闆放在公司的米粉、濃湯沖泡包等民生物資，遭到詢問時卻堅決否認。陳男還爆料5孩爸是兩面人，曾經公開對母親咆哮動粗，與鏡頭前的弱勢態度判若兩人。

台中5孩爸遭爆料收了善款買iphone （翻攝畫面）

台中5孩爸遭爆料收了善款買iphone （翻攝畫面）

前雇主還出示LINE對話，指控5孩爸拿了善款後，秀出2支蘋果手機炫耀，疑似是拿愛心錢去買新手機，還對友人說「還要跟你借嗎」。另外一張照片則是，手上秀出一疊千元鈔票，友人接著回覆「現在是翻身了啊，還是你看不起我了」。陳男生氣痛批，有能力就自食其力靠自己賺錢養家，不應該濫用社會愛心善款。

5孩爸下午回應，照片中的手機是朋友寄賣，想讓他賺點錢。他出示手中的手機，螢幕都是裂痕，證明並沒有買新手機。他也坦承跟前雇主，有些誤會和不愉快，但強調5個孩子都會自己賺錢養。

(中時新聞網)