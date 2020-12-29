年底將有一波急凍寒流來襲，讓期待清華梅園盛開的民眾欣喜不已，目前清華梅園梅花開花率僅1成，與往年開花時序相差不大，不過此次搶先綻放的梅花居然出現罕見的7瓣梅，相較去年6瓣梅現蹤，今年花開更上一層樓。

中央氣象局公布30日將受到寒流影響，新竹市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，讓期待梅園梅花盛開的民眾欣喜不已，預期寒流可催出一批梅花盛開。目前花況約1成左右，樹枝上僅有零星梅花，不過卻有民眾發現今年出現罕見的7瓣梅。

清大粉絲頁公布7瓣梅芳姿，要大家按圖索梅，有民眾搜尋了老半天，還是找不到7瓣梅，但同樣也發現罕見的6瓣梅。對於即將而來的賞梅人潮，校方也早早豎立標語，希望民眾賞梅不傷梅，除了愛護新植樹苗不踩踏樹根，也必須隨手將垃圾帶走。

清大梅園是紀念前校長梅貽琦而建立，梅貽琦是兩岸清華共同的校長，逝世後安葬於清華校園內，因而取名為梅園。目前梅園栽種了200多株梅花，1月間為梅花盛開季節，是民眾賞花及攝影愛好者的重要景點。

為緬懷梅貽琦校長，清華的大一新生都要去梅園祭梅，甚至每年清華與交大的梅竹賽開打前，都會在此舉辦誓師祭梅儀式。不過梅園也有校園神秘傳說，據稱情侶不能進梅園，因梅園諧音聽起來像「沒緣」。

(中時 )