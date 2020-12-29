日本女團NMB48的18歲成員山本彩加，昨(28日)無預警在大阪NMB劇場舉行個人演唱會時宣布退團，同時告別演藝圈，消息一出震驚大批粉絲。山本彩加坦言未來將全心朝著成為一位護理師而努力，而她想成為護理師的理由更是令人感動。

自山本彩、渡邊美優紀等人氣團員畢業後，年僅18歲的山本彩加就被視為新生代的主力成員，受到官方力捧。未料她昨日舉行個人演唱會，卻無預警宣布畢業兼退出演藝圈，也為這突如其來的畢業發表向粉絲道歉。

山本彩加坦言未來想朝著成為一位護理師的目標邁進，因此決定專心在學業上，才決定退出演藝圈。而山本彩加想當護理師的原因更是暖哭眾人，她表示受到新冠肺炎疫情影響，希望能為與病魔搏鬥的人盡一份心力，開始想要去拯救多一點人，因此下定決心要畢業。

而山本彩加最後也向粉絲感人喊話：「雖然前進的道路變了，但我從NMB48學到若不放棄夢想努力下去，夢想是絕對會實現的。將來也會帶著從各位身上獲得的溫暖前進，對這突然的發表讓各位受到驚訝很抱歉。雖然剩下的時間很短，但會以偶像身分帶給大家笑容到最後一刻，敬請多加關照。」

(中時新聞網)