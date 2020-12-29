桃園市長鄭文燦29日下午前往觀音區，視察桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案興建工程。鄭文燦表示，桃園升格後人口快速成長，垃圾處理需求激增，市府採取BOT方式，以總投資金額超過55億元、營運期25年，擇定桃園科技工業園區內面積約4.38公頃的環保用地興建生質能中心，自2019年7月開始施工以來，目前興建進度約79.27％，預計明年7月試營運、年底正式營運，可大幅提升桃園自主處理各類廢棄物的效率，並達到零廢棄、低污染、多元化處理與永續經營等目標。

鄭文燦說，該生質能中心具有熱處理單元、厭氧消化單元及固化掩埋單元等三合一功能，其中熱處理單元的日處理量為660噸、年處理量為21萬9,000公噸，發電效率約28％，遠高於國內既有24座焚化廠暨再生能源廢棄物設備認定標準；厭氧消化單元可處理廚餘及水肥等有機廢棄物，日處理量為135噸、年處理量可達4萬9,275公噸；固化掩埋單元總容積約4萬立方公尺，可暫置焚化所產生的飛灰穩定化物。未來生質能中心完工後不僅符合歐盟運轉規範，更將取得BS 8001循環經濟及再生能源設備等認證，有效解決桃園垃圾、廚餘、水肥及高熱值廢料的問題。

近來媒體報導桃園水肥處理議題，鄭文燦指出，目前龜山水資源回收中心每日可以處理50噸水肥，桃科水資源中心則可處理約10噸，污水下水道系統預估4年內接管率將到達50％，屆時水肥產量將有效降低，搭配明年底生質能中心加入運作，屆時將有效解決水肥自行處理問題。此外，桃園也是北台灣最大的廚餘使用地，生質能中心完工後將可透過熱處理單元，處理高熱值的污泥及相關廢棄物，提升發電效率。

(工商 )