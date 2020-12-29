蔡政府將在元旦開放萊豬進口台灣，但對於「台灣豬標章」是否代表100％使用台灣豬肉，已令民間有所疑慮，日前網拍平台甚至出現「貼紙一張賣100元」，前台中市立委參選人、雲林著名農民林佳新坦言，萊豬入關，最大的問題是無法可管、無法可罰，農委會現在欺騙台灣消費者，豬農其實正面臨一種「蘿蔔吃不到、棒子放頭上、刀架脖子上」的慘況。

林佳新29日接受《中天新聞》「大新聞大爆卦」專訪，探討萊豬入關後的標章議題，他提到，中央畜產會執行長王忠恕就已經講得很明白，若有標示不實的情形，頂多只能要業者下架，現在就是無法可罰、也無法可管，對於標章標示，台灣消費者真的還有信心嗎？

台灣豬標章審核破功？林佳新曝爆基層15字心聲。(中天新聞 節目畫面)

國民黨立委洪孟楷日前開記者會爆料，知名拍賣網站上已經出現一張賣100元的國產豬貼紙，林佳新說，其實印製成本一張只有幾塊錢而已，台灣這次「主動開放」萊豬及30個月齡美牛進口，其實對台灣是很不公平的事，對消費者也是很不負責任的做法。

此外，民進黨立委在行政命令表決幾乎都投同意票，他不滿點名綠委高嘉瑜表示，為了自己的選票抬高身價，展現一副要跟中央對槓的樣子，在關鍵投票卻投贊同票，做這種事對基層農民來說，是很假掰的事情。

但萊豬開放後台灣對萊豬就沒轍了嗎？林佳新建議，台灣養豬業體系，應該建立一套標示清楚的配套，台豬在何時、何地用了哪些藥、吃了哪些肥，都能清楚交代，為何萊豬不可？他認為，這根本是貿易歧視，他並質問農委會主委陳吉仲，為何不像外界說明整件事是美方在歧視台灣？他強調，陳吉仲已經不適任農委會主委了、甚至不配說自己是豬農之子，他強調，農委會應該真實地反應豬農聲音，不是現在這樣。

最後，林佳新坦言，就他所知，基層豬農現在面臨「蘿蔔吃不到、棒子放頭上、刀架脖子上」的情況，豬農只能在心裡痛罵，卻對這個政府無力可施，他認為，豬農們還是應該適時向政府反應，才能讓政府聽到。

『騙』已成事實 過往口口聲聲沒萊豬議題，都是假訊息，如今呢？！ 如今兒童與國軍團膳一樣只是口頭承諾你信嗎？ https://youtu.be/yyW5e8sHXzc 由林佳新發佈於 2020年12月29日 星期二

(中時新聞網)