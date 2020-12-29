立法院平安夜通過開放萊豬行政命令，前副總統呂秀蓮今天表示，立法院朝野立委人數懸殊，「表決器一按，總是朕意萬歲」。但美國日前派衛生部長來訪，蔡英文總統連拒絕進口內臟的勇氣和能力都沒有，她批評民、國兩黨的「偽善」其實半斤八兩。

呂秀蓮今天在臉書表示，2020年聖誕節，由民進黨掌控的立法院通過，2021年元旦開放含萊克多巴胺的美國豬與30個月以上的美國牛進口台灣。緊接著，院會通過行政院提出的九大行政命令，准予備查。

她認為，這些都不意外，立法院朝野立委人數懸殊，一陣打打鬧鬧之後，表決器一按，總是朕意萬歲。行政院保證將貫徹「逐批查驗」，每天公布台灣屠宰豬及國外進口豬的數量。許多大賣場如全聯、家樂福及愛買等，立即表示將設「不含萊專櫃」，相信很多高檔飯店餐廳也會爭相表態。

但呂秀蓮反問「小飯館和小吃攤呢？蔡英文及蘇貞昌都保證會嚴格把關，請問，是把什麼關？要大家不要吃？還是要大家儘量吃？」

她說，如果萊豬無毒，為何又保證國軍、學童等不許吃，不會吃，難道台灣人民有等級？萊豬若無毒，為何不准台灣豬農使用萊劑？萊劑問題分明是台灣外交困頓，美國欺善，台灣示弱示好的「全民共業」。

呂秀蓮認為，主政者至少應該拒絕內臟進口。因為美國人不吃內臟，在美國毫無價值，但華人嗜吃，所以產生額外的經濟利益。但美國派了衛生部長來訪，蔡英文連拒絕進口內臟的勇氣和能力都沒有。

她說，民進黨和國民黨紛紛暴露其「偽善」，兩黨其實半斤八兩。而台中市長盧秀燕向AIT處長酈英傑當面表示市民不吃萊豬，當晚AIT的聲明「口氣有點像總統府」。

呂秀蓮也批評行政院，好像不知道全世界有160個國家禁止飼料添加萊劑，開放萊豬進口的國家只有75個，絕大多數的國家根本拒絕吃「瘦精」肉。蘇揆大概也忘了好友陳菊2012年3月曾當著AIT處長司徒文面前，直言萊牛進口台灣有爭議。「難道說，兩位女市長，一反豬，一反牛。陳菊說得好，盧秀燕說錯了？」

她也舉2012年前總統馬英九開放萊牛進口，當時的民進黨主席蔡英文及全黨黨員口徑一致反「毒牛」，要馬英九下台，「現在，國民黨也要蔡英文下台。但結果，兩位都不下台」。

她說，蘇偉碩引據的論文有差錯，按「食品安全衛生管理法」構成犯罪，無分藍綠均應共遵共守。「那麼，過去國民黨執政時，極力反毒牛的諸公諸婆，是否也應該跟民進黨執政時反毒豬的男女政治人物一視同仁，公平審究？」

(中時 )